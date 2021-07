Lucca saluta i rosanero: “Scelta difficile, Palermo nel mio cuore”

Il Palermo, in data odierna, ha comunicato che è stata finalizzata la cessione di Lorenzo Lucca al Pisa Sporting Club. Il club toscano ha acquisito il cartellino del giocatore a titolo definitivo. Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2026.

Attaccante, classe 2000, Lucca ha debuttato in Lega Pro a soli 17 anni con la maglia del Vicenza. Dopo un’esperienza nel settore giovanile del Torino, è approdato al Palermo. Con i rosanero ha vinto un campionato di Serie D e nella passata stagione si è rivelato tra i migliori bomber della Serie C mettendo a segno ben 13 gol.

Il centravanti ormai nerazzurro, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha salutato la città che lo ha ospitato nell’ultima stagione e per metà dell’anno precedente. Parole al miele per il capoluogo siciliano quelle espresse da Lucca, che scrive di un arrivederci e non di un addio. “È un giorno particolare per me, Palermo è nel mio cuore e questa scelta è stata difficile, porteró con me sempre il vostro calore che mi ha fatto sentir a casa, una città unica e una terra di una bellezza rara. Questo è un arrivederci ne sono sicuro”.