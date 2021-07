Maxi rissa in via Plebiscito VIDEO: due uomini denunciati per lesioni

CATANIA – Un 43enne di Catania ed un 55enne di Misterbianco. Sono i due individui denunciati dai Carabinieri perché ritenuti responsabili di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

La rissa

Sarebbero infatti coinvolti nella maxi rissa scoppiata a Catania, nel “distretto della carne di cavallo”, il cui video è diventato virale sui social.

I fatti

Nella serata dello scorso 17 luglio, intorno alle 21.30, sono giunte più telefonate al 112 di cittadini che segnalavano una violenta lite in corso, in via Plebiscito, tra gli avventori di un ristorante. Giunti sul posto più equipaggi, i carabinieri hanno dovuto faticare non poco per avere ragione sui contendenti, i quali avevano anche impropriamente utilizzato dei bastoni della struttura esterna dello stesso ristorante.

Le motivazioni

Sembrerebbe che l’origine della lite sia da addebitare al comportamento dei due denunciati che, annebbiati dai fumi dell’alcol, avevano percosso la proprietaria del ristorante ed il figlio minore venendo conseguentemente bloccati dagli altri avventori intervenuti a difesa di quest’ultimi che, successivamente refertati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Garibaldi centro”, sono stati dimessi ognuno con una prognosi di gg. 30.