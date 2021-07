Palermo Ladies Open, il programma della giornata

PALERMO – In data odierna, il via alle partite del secondo turno con Ruse-Teichmann – ovvero la vincitrice del WTA di Amburgo della scorsa settimana opposta alla trionfatrice dell’edizione 2019 dei Palermo Ladies Open – di fronte alle ore 16 nel primo match del campo centrale. A seguire Dodin-Diatchenko, quindi alle 20 fari puntati su Lucia Bronzetti che chiederà all’americana, Grace Min, il lasciapassare per il secondo quarto di finale consecutivo (dopo quello di Losanna). Chiuderà il programma, l’incontro tra la romena Cristian e la testa di serie n. 4, la cinese, Qinwen Zheng.

CENTRE COURT starts at 4:00 PM

[Q] E. Ruse (ROU) vs [3] J. Teichmann (SUI)

[6] O. Dodin (FRA) vs V. Diatchenko (RUS)

NB 8:00 PM [WC] L. Bronzetti (ITA) vs G. Min (USA)

J. Cristian (ROU) vs [Q] Q. Zheng (CHN)

COURT 6 starts at 4:00 PM

[1] E. Hozumi (JPN) / S. Zhang (CHN) vs E. Bektas (USA) / T. Moore (GBR)

[3] V. Heisen (GER) / A. Sharma (AUS) vs N. Dzalamidze (RUS) / K. Rakhimova (RUS)

After suitable rest M. Inglis (AUS) / S. Murray Sharan (GBR) vs O. Danilovic (SRB) / E. Ruse (ROU)

C. Bucsa (ESP) / Y. Sizikova (RUS) vs S. B. Grey (GBR) / E. Webley-Smith (GBR)