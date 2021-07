“Per l’emergenza cenere vulcanica Musumeci non ha messo un euro”

PALERMO – Emergenza cenere: Barbagallo chiama in causa il presidente della Regione. “Musumeci tiri fuori i soldi della Regione per andare incontro ai comuni etnei a rischio dissesto per l’emergenza cenere determinata dalle eruzioni dell’Etna. Fino ad ora il governo regionale non ha garantito nessun sostegno adeguato per i danni dovuti alla cenere vulcanica. Anzi ha solo aggravato le procedure di rendicontazione a carico dei comuni, complicando ancora di più i meccanismi. Gli unici soldi messi sul tavolo fin qui, sono stati i 5 milioni di euro messi a disposizione dal Governo centrale, che riteniamo insufficienti. Piuttosto che comunicare le attività poste in essere da altre istituzioni Musumeci, così come è stato bravo a reperire risorse a carico del bilancio della Regione per Ambelia e per tanti indispensabili spettacoli in giro per la sicilia, utilizzi i soldi del bilancio della Regione per le vere emergenze, come quella della cenere vulcanica che va avanti da febbraio”.

Lo dice Anthony Barbagallo, deputato e segretario regionale del PD Sicilia, a proposito dell’emergenza cenere vulcanica determinata dalle eruzioni dell’Etna. “Purtroppo anche oggi, dopo l’incontro con i vertici della protezione civile nazionale – prosegue Barbagallo – Musumeci con una bella faccia tosta annuncia un proposito che poi non manterrà come ha fatto fin qui. I Comuni etnei sono sull’orlo del dissesto economico per le somme approntate: Musumeci aggiunge – deve trovare i soldi e metterli subito a loro disposizione. Il Governo nazionale ha già tanti comunicatori e non ha bisogno – conclude – che Musumeci si faccia carico anche di questa responsabilità non richiesta”