Promozioni Amat, Figuccia: “Carte inviate in procura”

“Alla luce di quanto sta accadendo all’interno della società che gestisce il trasporto pubblico di Palermo, l’Amat, nel mio ruolo di consigliere comunale ho sentito il dovere di mandare una nota alla procura della Repubblica per denunciare quanto sta accadendo”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo della Lega, dopo le polemiche scoppiate ieri in seguito alla notizia della promozione di alcuni dipendenti dell’Amat – 9 dei quali sindacalisti – che passeranno al livello superiore dopo il via libera dell’azienda che a Palermo gestisce i trasporti.

“Temo che in questa vicenda delle promozioni possano sussistere gli estremi per il reato di interesse privato nella gestione della cosa pubblica – scrive in una nota Sabrina Figuccia – Ad aggravare la situazione, si aggiunge anche la sentenza che vede l’Amat soccombere nella causa intentata dagli ex lavoratori interinali che in passato hanno prestato servizio per la stessa azienda e che vede questi ultimi rientrare di diritto a potere espletare tutta la fase concorsuale in atto, dalla quale erano stati estromessi”.

Il concorso per autisti, ormai, attende soltanto la stesura della graduatoria finale e l’ingresso in servizio dei primi 100 migliori posizionati.