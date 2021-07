Riforma della giustizia, barricate M5s sulla prescrizione alla Camera

ROMA – M5s sulle barricate contro la riforma della giustizia: pioggia di emendamenti in commissione alla Camera. Sulla prescrizione i pentastellati hanno presentato un solo emendamento alla proposta Cartabia, soppressivo, mentre il gruppo che ne ha presentati di più è L’Alternativa c’è, con 246.

Sulla giustizia “il nostro obiettivo è offrire una risposta che sia equa ed efficace nell’interesse dei cittadini – ha detto l’ex premier Giuseppe Conte in un’intervista al fattoquotidiano -“.

Il Governo intanto cerca una mediazione su alcuni punti, tra cui la prescrizione. Renzi oggi firmerà i referendum. “Lo status quo non è una opzione sul tavolo – afferma la ministra della Giustizia Cartabia -. So molto bene che i termini che sono stati indicati sono esigenti per queste realtà, – ha aggiunto Cartabia – perché partiamo da un ritardo enorme, ma non sono termini inventati, sono quelli che il nostro ordinamento e l’Europa definisce come termini della ragionevole durata del processo, che è un principio costituzionale”.