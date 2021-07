Ristrutturata la Gran Farmacia La Scogliera. Professionalità e tecnologia al servizio dei cittadini

La ristrutturazione di una farmacia non è un semplice intervento strutturale: è il segno di un titolare che crede nella propria attività, che vuole concretizzare la propria idea di farmacia. È una storia di coraggio, di valori e di scelte che merita di essere raccontata. Protagonista di questa storia è la dottoressa Matilde Faro, desiderosa di riorganizzare completamente la farmacia, che il padre ha lasciato a lei e sua sorella Emilia, sia dal punto di vista estetico che dei percorsi, al fine di offrire un’esperienza di benessere di alto livello ai propri clienti.

La Gran Farmacia La Scogliera apre le sue porte nel 1970, ad opera del dottor Emilio Faro. Nel corso dei decenni si è sviluppata al passo con le evoluzioni del settore, divenendo punto di riferimento nel territorio, aperta no stop tutti i giorni compresi i festivi, fino a mezzanotte. Oggi la Gran Farmacia La Scogliera è una struttura moderna, in grado di fornire una serie di prestazioni attraverso la sua rete di servizi, supportati da una tecnologia all’avanguardia.

Guidato dalla dottoressa Matilde Faro, il team è composto da giovani, motivati, altamente qualificati. È la nuova generazione di professionisti della Gran Farmacia La Scogliera, ogni giorno al fianco della clientela per fornire consulenza, assistenza e orientare verso la soluzione migliore qualsiasi esigenza. La scelta di rinnovarsi, non solo nel layout, ma anche nei processi interni per garantire, come in passato nel corso di più di 50 anni, una consulenza d’eccellenza, ha portato la Dottoressa Faro a scegliere come supporto al consiglio la tecnologia all’avanguardia di BD Rowa™️, il magazzino automatizzato, portando in questa maniera la sua farmacia verso il futuro.

“La digitalizzazione e la personalizzazione svolgono un ruolo sempre più importante e l’automazione è la nuova frontiera della Farmacia” dice la dottoressa Faro e continua “ciò permette al farmacista di migliorare in termini di efficienza la gestione del magazzino e di dedicarsi al rapporto con il cliente più accurato.” Il risultato di questa ristrutturazione è un progetto elegante, contemporaneo e luminoso, un ambiente più ampio, in grado di valorizzare le specializzazioni della farmacia, l’area del banco e del consiglio, l’ampia esposizione di parafarmaci, il reparto prima infanzia, quello dell’alimentazione senza glutine e il reparto dermocosmesi, caratterizzato da un banco centrale con una postazione make-up integrata, altamente specializzati.

All’interno del reparto sono disponibili prodotti delle marche più esclusive e la dottoressa Faro è stato in grado di valorizzare la propria attività in un mercato estremamente competitivo, rivolgendosi alla raffinata clientela della Scogliera e non solo con competenza e professionalità. “Chi sceglie di rivolgersi alla farmacia vuole trattamenti efficaci e una consulenza specialistica che siamo in grado di offrire in quanto farmacisti specializzati, che possono soddisfare i bisogni del cliente in maniera olistica, scientifica e professionale. Il farmacista oggi non deve soltanto dispensare farmaci ma è anche prescrittore di prodotti cosmetici.”

Degno di nota nell’area dedicata all’alimentazione è il Bio Bar con una parete con giardino verticale, che mette in risalto l’animo green di questa nuova Farmacia.

Sin dall’inizio della Pandemia la Gran Farmacia La Scogliera delle dottoresse Faro, ha avuto un ruolo fondamentale di riferimento a Catania, approvvigionando la clientela di tutti i presidi necessari, assicurando, in totale sicurezza, un servizio di alto livello.

Oggi in Farmacia vengono eseguiti i tamponi rapidi dai farmacisti del team, tutti i giorni in spazi dedicati; inoltre la Gran Farmacia La Scogliera ha aperto i suoi spazi alla nuova fase nazionale di campagna vaccinale: tutti i farmacisti hanno eseguito il corso di formazione dell’ISS e nei prossimi giorni si apriranno le prenotazioni per le somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech.“Sono orgogliosa di fare parte della rete ancora più capillare di sedi vaccinali. I nostri locali sono stati allestiti come dei veri e propri centri vaccinali. È stata una soddisfazione avere un riscontro positivo della nostra clientela e non solo. ” continua la dottoressa Matilde Faro:” Le Farmacie convenzionate come parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo sono chiamate ad un ruolo fondamentale in un’ottica di prossimità e nell’ambito della Farmacia dei servizi. La nostra mission passione, professionalità e servizi per la salute. Il benessere è il bene più prezioso, dedichiamo attenzioni ai nostri clienti, attraverso le nostre competenze per farli sentire a casa.

Presenti all’inaugurazione del 19 luglio per il taglio inaugurale del nastro, padre Torraca e l’assessore della Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e Grandi Eventi Barbara Mirabella.

L’impressione dei clienti della farmacia:

“Una delle farmacie di Catania che oggi è veramente al top, sia nella struttura che nella varietà dei prodotti. Sempre aperta: un punto di riferimento.” Giuseppe G.

“I farmacisti del team sono un gruppo affiatato e affidabile. “Alessandro F.

E ancora: “Il reparto dermocosmesi è altamente specializzato, numerose le iniziative e le promozioni esclusive.” Vittoria S.

A proposito del reparto senza glutine: “Un reparto molto assortito. Riesco a trovare tutto ciò che mi occorre per la mia alimentazione con tante promozioni. Personale preparato e disponibile. “ Chiara R.

Il reparto prima infanzia non solo offre prodotti in offerta da pannolini all’alimentazione, senza dimenticare la ricerca di prodotti biologici e di idee regalo che in altre farmacie non si trovano.” Elisa S.