Spara e uccide un immigrato, Salvini: “Legittima difesa”

Massimo Adriatici, avvocato, assessore alla sicurezza del Comune di Voghera, della Lega, ha sparato il colpo di pistola che ha ucciso un 39enne di nazionalità marocchina dopo una lite. Adriatici si difende: uno spintone l’avrebbe fatto cadere a terra e in quel mentre sarebbe partito il colpo fatale. Arrestato, è ai domiciliari, indagato per eccesso colposo in legittima difesa. Salvini commenta: ‘Altro che far west a Voghera, si fa strada l’ipotesi della legittima difesa’. Scoppia

la polemica nella maggioranza. ‘Stop alle armi private’, dice Letta.

Leggi notizie correlate • Voghera, assessore leghista spara a un marocchino: arrestato