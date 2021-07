Varrica: “Quasi 13 milioni in più dal Pnrr al Comune”

PALERMO – Il deputato del Movimento 5 stelle, Adriano Varrica annuncia altre risorse per Palermo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il Ministero per le infrastrutture e le mobilità sostenibili ha infatti pubblicato la graduatoria del bando “Qualità per l’abitare”. “La graduatoria ministeriale – ha dichiarato Varrica – ha premiato il Comune di Palermo con due finanziamenti: 12,4 milioni per un’importante opera riqualificazione urbana a Ballarò e 500.000 euro per l’asilo allo Sperone. Per l’intervento all’Albergheria bisogna fare un plauso alla sinergia tra i vari attori, dal Comune con l’Assessore Mattina e i progettisti, gli architetti Gabriele Giorgianni, Salvatore Giardina e Marco Scarpinato, gli uffici della Prima Circoscrizione con in prima linea il Presidente Massimo Castiglia, dall’Università alle realtà territoriali, che hanno prodotto in pochissimo tempo questa idea progettuale. Il mio personale contributo – continua il deputato palermitano – è stato esclusivamente nell’interlocuzione col Ministero per chiarire al Comune l’opportunità di estendere il finanziamento da 5 a 12 milioni.”

“Sull’asilo dello Sperone – aggiunge – suggerirò all’Amministrazione comunale di attendere l’esito di un ulteriore bando al quale abbiamo partecipato, chiedendo 3 milioni di euro. Per i bambini dello Sperone dobbiamo ambire ad una struttura ben più completa rispetto a quella prefabbricata oggetto dell’odierno finanziamento. Per Ballarò adesso viene la parte più complicata in quanto dovremo scontrarci con una serie di difficoltà amministrative, in particolare legate agli espropri. Da parte mia – conclude il parlamentare – garantirò pieno sostegno al Comune nell’interlocuzione col Ministero per trasformare questo finanziamento in un risultato concreto”.