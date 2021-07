Buttaro: “L’obiettivo è quello di arrivare in Serie B”

Ancora giornata di presentazioni a San Gregorio Magno in provincia di Salerno. Nella località campana, il Palermo guidato da Giacomo Filippi sta svolgendo il ritiro estivo pre campionato, partito il 19 luglio. Tra allenamenti tecnico-tattici e lavori in palestra, sono stati presentati anche i nuovi giocatori che in vista della prossima stagione vestiranno la maglia rosanero. In data odierna, è intervenuto in conferenza stampa il giovane difensore centrale scuola Roma Alessio Buttaro.

“Ho visto subito una squadra molto improntata che sa quello che vuole, un gruppo unito che mi ha accolto benissimo. Mi sono trovato molto bene sin da subito. Silipo? Con Andrea ci avevo parlato anche prima di venire e lui mi aveva consigliato di venire qui per la mia crescita personale, è un’ottima piazza dove puoi crescere bene. Anche lui mi ha fatto integrare nel gruppo. Spero di poter crescere con questa squadra accanto”.

Il nuovo centrale di difesa del club siciliano ha anche parlato del suo ruolo in campo e del tecnico del Palermo Giacomo Filippi: “Anche in Primavera sono sempre stato un calciatore molto duttile, ho cambiato diversi ruoli e diversi moduli. Il Palermo e l’allenatore hanno creduto molto su di me e cercherò di ricompensare la loro fiducia con il campo”.

In merito ai compagni di squadra, Buttaro ha concluso: “Lo stacco dalla Primavera a un settore così importante come il Palermo ti fa sentire la differenza, devi saperti adattare a contrasti più forti e cerchrò di entrare in campo deciso. Avere intorno a te compagni più grandi è importante per appendere il più possibile, in queste settimane di allenamento ho cercato di capire il livello dei miei compagni e posso solo imparare tanto. Mi piace molto il gioco di Accardi, mi trovo bene anche con Marong, quindi posso solo rubare con gli occhi e cercare di crescere il più possibile. Il mio obiettivo, come penso quello di tutti, è cercare di salire di categoria. Il mio obiettivo personale è quello di crescere più possibile appunto. Mi sono allenato svariate volte con alcuni difensori di altre squadre, mi trovo bene a giocare con calciatori più grandi, mi sento più stimolato”.