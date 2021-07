Carabinieri, al setaccio i territori di Catania e provincia

CATANIA – Controlli serrati dei carabinieri a Catania e provincia.

Fortino e piazza Palestro

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno svolto un servizio di contrasto alla criminalità in genere nello storico quartiere del “Fortino”, soprattutto nelle aree circostanti Piazza Palestro. La dislocazione dei numerosi posti di controllo nel perimetro d’interesse ha consentito l’identificazione di 35 persone ed il controllo di 26 veicoli, con elevazione di 13 sanzioni per violazioni al C.d.S. per un totale di oltre 14 mila euro ed il sequestro di 3 veicoli.mNel quadro delle attività svolte i militari, supportati da personale tecnico dell’ENEL Distribuzione, hanno inoltre sottoposto a verifica alcune abitazioni di privati cittadini le quali, attraverso la disamina dei dati rilevati in centrale dal gestore elettrico, lasciavano presagire un allaccio abusivo alla rete.

Caltagirone

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone, supportati dai colleghi di Granieri, del 12° Reggimento “Sicilia” e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno svolto un servizio finalizzato al contrasto della criminalità in genere nel centro cittadino. Il mese scorso l’attività investigativa dell’Arma locale, in merito svolta, ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di un un 38enne di origini romene ritenuto esserne l’autore.

In tale contesto operativo, a garantire la pubblica sicurezza dei cittadini caltagironesi, si inquadra il servizio che i militari hanno realizzato con particolare riferimento ad alcuni episodi di spaccio registratisi nello storico quartiere di Acquanuova, attività questa svoltasi mediante il pattugliamento a piedi tra i vicoli, poiché di difficile accesso veicolare, nonché con l’ausilio di cani antidroga.

Oltre ai controlli negli usuali luoghi di ritrovo, sono state effettuate perquisizioni domiciliari che, in un caso, hanno portato alla segnalazione alla Prefettura -quali assuntori- della proprietaria e di un uomo che con lei si trovava all’interno dell’abitazione sottoposta all’atto di polizia giudiziaria, in quanto trovati in possesso di 4 dosi di marijuana e 3 di hashish. Nell’occasione, inoltre, la stessa proprietaria dell’appartamento è stata denunciata per furto aggravato perché è stato riscontrato l’allaccio abusivo della sua abitazione alla rete idrica comunale.Nell’ambito dell’attività svolta, inoltre, i militari hanno anche eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di un 30enne del posto. A seguito del provvedimento, scaturito dalle plurime violazioni alle prescrizioni impostegli dal suo stato detentivo agli arresti domiciliari, l’uomo è stato associato al carcere di Caltagirone.

Giarre, Riposto e Mascali

I Carabinieri della Compagnia di Giarre, coadiuvati da personale del Nucelo Cinofili di Nicolosi, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, hanno svolto un servizio di controllo del territorio nel Comune di Giarre (CT), Riposto (CT) e Mascali (CT).

Nel corso dell’attività i militari hanno eseguito 9 perquisizioni personali, segnalando un giovane alla competente Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti, e 5 perquisizioni domiciliari durante una delle quali, all’interno di un’aiuola comune situata in Corso Europa di Riposto (CT), veniva rinvenuta una busta in plastica contenente gr. 14 di cocaina, nonché 22 gr. di marijuana, tutto già suddiviso in dosi pronte per la successiva cessione.

Nell’ambito del medesimo servizio sono state controllare 28 autovetture e 45 persone, di cui 8 sanzionate per violazioni al Codice della Strada, irrogando sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 2.160,00 Euro.