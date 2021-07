Covid, braccio di ferro su Green pass e nuovi parametri di rischio

ROMA – Non c’è ancora accordo nella maggioranza e tra il Governo e le regioni sull’utilizzo del ‘green pass’ e sulla revisione dei parametri di rischio Covid. La cabina di regia e la conferenza Stato-Regioni sono slittate, anche se rimane confermato un Cdm nelle prossime ore per approvare il nuovo decreto. Lo slittamento degli appuntamenti istituzionali in cui si sarebbero dovute affrontare le novità in materia di Green pass e di nuovi criteri per attribuire le fasce di colorazione territoriale è un segnale delle tensioni tra le forze politiche.

Tocca ora al premier Mario Draghi trovare la quadra, anche se la linea del presidente del consiglio è netta: bisogna intervenire subito per scongiurare nuove chiusure. Il numero dei contagi da Covid preoccupa: una settimana fa l’incremento dei casi in 24 ore era di 1.534, adesso il dato è schizzato a 4.259.

Il braccio di ferro vede due fronti contrapposti con i presidenti delle regioni che chiedono di utilizzare il Green pass solo “per permettere in sicurezza la ripresa di attività fino ad oggi non consentite o limitate” come eventi sportivi, concerti, discoteche, fiere e congressi, escludendo l’obbligo per ristoranti, cinema, teatri, palestre, piscine. Di parere opposto il ministro della Salute Roberto Speranza che spinge per un utilizzo più esteso dei certificati vaccinali.

Intanto arriva l’ok alle nuove direttive sulle vaccinazioni: chi ha già avuto l’infezione potrà fare un’unica dose ma entro i 6-12 mesi dalla guarigione; sempre doppia invece per gli immunodepressi.