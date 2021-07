Covid, Sileri: “Green pass? Opportunità contro le restrizioni”

Il green pass? “Un’opportunità da sfruttare” lì dove “i contagi raggiungono numeri significativi che possono far introdurre delle restrizioni”. A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus.

“Green pass significa lotta alle restrizioni, va utilizzato in maniera graduale e proporzionata – aggiunge – Se la situazione epidemiologica dovesse portare a un incremento cospicuo dei casi, e secondo me in Italia supereremo i 10mila per fine agosto, le alternative sarebbero o le restrizioni o il green pass”.

“Oggi – sottolinea l’ex viceministro – per le piccole attività quotidiane, come andare al ristorante, non serve ma se arrivassimo a 60 mila casi come nel Regno Unito allora sarebbe una misura necessaria per evitare le chiusure”.

In merito alla riapertura delle discoteche, il sottosegretario sottolinea: “Direi che è meglio che siano aperte col green pass”.