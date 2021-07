Dai domiciliari per rapina, finisce in carcere per maltrattamenti

ACIREALE – Agli arresti domiciliari dopo una condanna a 9 mesi di reclusione divenuta definitiva nel 2017 per un furto commesso a Siracusa, un 42 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Acireale e rinchiuso in carcere perché più volte ha aggredito, anche fisicamente, la moglie, che in alcune occasioni è dovuta ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Il 42enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Ad eseguire il provvedimento restrittivo sono stati gli agenti del Commissariato di Acireale, che più volte erano intervenuti nella sua abitazione chiamati dalla donna ed avevano denunciato l’uomo per maltrattamenti in famiglia, lesioni ed altri reati. (ANSA)