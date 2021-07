Il Covid non molla la presa in Sicilia, l’incidenza è al 4%

PALERMO – Resta alta l’attenzione sulla situazione epidemiologica in Sicilia, dove i casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 520 a fronte di 13.152 tamponi processati nell’Isola. L’incidenza sfiora il 4%. I dati dicono che la Sicilia è sempre terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dopo Lazio e Veneto, e tallonata da Lombardia e Toscana.

In continuo aumento il dato sugli attuali positivi nelle nove province siciliane. Gli attuali positivi sono 6.603, con un aumento di altri 412 casi. I guariti sono 106, mentre nelle ultime 24 ore si tornano a registrare due vittime che portano il totale dei decessi a 6.021.

Sul fronte ospedaliero lieve frenata dei ricoverati che sono adesso 180, cinque in meno rispetto a ieri ma leggero incremento in terapia intensiva che adesso sono 22, due in più. Sul fronte del contagio nelle singole province Catania con 107, Ragusa 103 casi, Caltanissetta 81, Agrigento 72, Trapani 42, Siracusa 38, Palermo 34, Messina 23, Enna 20.

