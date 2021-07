In 100 lasciano l’hotspot Lampedusa: nella struttura restano 700 persone

LAMPEDUSA – Cento migranti, donne e minori non accompagnati per la maggior parte, sono stati caricati sul traghetto di linea che da Lampedusa (Ag) giungerà in serata a Porto Empedocle (Ag).

A disporre il trasferimento è stata la Prefettura di Agrigento che ha anche già stabilito l’imbarco dei migranti, arrivati nelle scorse ore, che sono stati già pre-identificati e sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid. Non c’è però ancora un numero certo e definito di quanti riusciranno ad essere imbarcati nella giornata di oggi. Al momento, dopo il trasferimento dei 100 migranti con il traghetto di linea, nella struttura di prima accoglienza restano 698 persone.