Palermo, primo test tecnico-tattico 11 contro 11

Quarto giorno di ritiro estivo per il Palermo. Nella sessione mattutina, dopo la consueta attivazione, i ragazzi di Mister Filippi hanno svolto un’esercitazione tecnica con possesso palla 3 contro 3. A seguire esercitazioni tattiche in superiorità numerica ed esercitazioni per la fase di impostazione. La sessione mattutina si è conclusa con una seduta video per analizzare il lavoro svolto.

Nel pomeriggio, test tecnico-tattico 11 contro 11 che ha coinvolto tutti i giocatori a disposizione del Mister ad eccezione di Valente (a riposo precauzionale per una leggera contusione) e Kanoute (che ha svolto lavoro differenziato).

Nella giornata di domani è prevista come di consueto una doppia sessione di allenamento.