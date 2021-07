Avviata scuola di specializzazione in Medicina d’urgenza

PALERMO – Per la prima volta nella storia della scuola di medicina il Ministero dell’istruzione ha attivato la scuola di specializzazione di medicina di emergenza-urgenza anche all’Università di Palermo. Ci si aspettava un numero maggiore di posti, anche perché a Catania per esempio sono 26, ma il decreto ministeriale dà il via libera all’assegnazione di 7 posti.

“E’ un passaggio indispensabile per garantire ai giovani colleghi laureati una prospettiva di crescita professionale credibile e restituire appeal ad una disciplina stupenda che è la medicina d’urgenza – dice Massimo Geraci, direttore dell’unità di medicina d’urgenza dell’ospedale Arnas Civico di Palermo e vicesegretario regionale Anaao Assomed. Nonostante i 10 anni di ritardo rispetto al resto d’Italia, la creazione di un ‘core’ identitario ed il senso di appartenenza ad una specialità per la quale si è ricevuta specifica formazione sono il viatico per richiedere, conquistare e difendere adeguati standard organizzativi nel sistema ospedale e, quindi, migliorare la qualità delle prestazioni e le condizioni di lavoro nei pronto soccorso. I posti assegnati dal Miur alla neonata scuola – aggiunge – sono insufficienti visto che le stime sul fabbisogno nei pronto soccorso della regione indicano al 2025 una carenza di almeno 400 specialisti. Speriamo nel contributo indispensabile della Regione Siciliana per integrare ulteriori posti”, conclude Geraci.