Catania, il difensore Monteagudo firma con gli etnei

CATANIA – Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Cruz Monteagudo, nato a Buenos Aires il 26 ottobre 1995 e cittadino italiano.

Il difensore ha debuttato in Argentina con il Club Atlético Nueva Chicago, nel torneo cadetto, sommando complessivamente 72 presenze e realizzando 3 gol; Monteagudo ha vissuto inoltre un’esperienza in Cile con il Club de Deportes Puerto Montt.

L’atleta sudamericano si presenta così: “Sono un centrale difensivo. La trattativa non è stata facile ma la società è stata molto decisa ad accelerare. Avevo altre proposte ma trattandosi del Catania non ho avuto alcuna esitazione nella scelta e ho firmato con grande entusiasmo. Per un argentino, Catania vuol dire tanto. So benissimo che molti miei connazionali hanno trovato qui il modo di esprimersi al meglio e si sono distinti in Serie A: Gomez, Bergessio, Spolli, Barrientos, Maxi Lopez, Izco, Carboni, Andujar, il Cholo Simeone in panchina e tanti altri hanno fatto la storia di questo club, io spero di fare bene e affronterò questa bellissima avventura con grande umiltà e tanto spirito di sacrificio. Da domani sarò a disposizione di mister Baldini”.

Il neo-rossazzurro ha sottoscritto un contratto annuale, con opzione a favore del club etneo per la stagione 2022/23.