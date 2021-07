Covid 19, flash-mob di Forza Nuova contro il Green-pass

CATANIA – Il movimento Forza Nuova ha svolto ieri sera sopra la fontana del ex Tondo Gioieni un flash mob di protesta contro “l’obbligo di Green Pass in Italia e – scrivono – contro il progetto governativo di segregazione e apartheid sanitario del governo Draghi”.

E’ stato esposto con accensione di fiaccole un cartello con la scritta “NO GREEN PASS”. “Riteniamo – ha dichiarato il segretario regionale Giuseppe Bonanno Conti – che sia in atto una guerra nella nostra Nazione tra chi si batte per la Libertà in tutti i campi, per primo in quello sanitario-vaccinale, e un potere manipolatore e malefico che ha ridotto gli italiani in un popolo di inebetiti e terrorizzati dal terrorismo pandemico dei media e dalle minacce del novello “Stalin” generale di cartone del governo e di confindustria che non perde occasione per continuare a maltrattare e sfruttare i lavoratori. Sabato 24 Luglio in tutta Italia gli Italiani liberi scenderanno in piazza per il ripristino delle Libertà e per cacciare via questa dittatura sanitaria che ci sta rendendo numeri al servizio delle multinazionali del farmaco supportate dall’oma .Noi parteciperemo a tutte le prossime iniziative di proteste unitarie di popolo”.