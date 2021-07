Droga, fiamme gialle scovano serra di marijuana: denunciato un ventiduenne

SALEMI – La Guardia di finanza ha sequestrato nell’agro di Salemi, nel Trapanese, una serra sperimentale per la coltivazione di marijuana (circa 210 piante di varie dimensioni), nascosta in un fabbricato rurale protetto da un impianto di videosorveglianza alimentato da un allaccio abusivo alla linea elettrica pubblica, utilizzata per un importo stimabile in 150 mila euro.

Il fabbricato è catastalmente intestato a una persona deceduta ed era in uso a un ventiduenne di Marsala, G.G.B. A casa del giovane sono stati trovati semi di cannabis e foglie essiccate di marijuana. G.G.B. è stato denunciato per coltivazione di sostanzestupefacenti e furto aggravato.