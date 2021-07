Figliuolo: “Forte incremento delle prenotazioni per vaccino”

L’obbligo del green pass sta, con tutta probabilità, spingendo gli italiani a vaccinarsi. Lo si nota dall’incremento delle prenotazioni avute nelle ultime ore.

“Oggi abbiamo registrato un incremento delle prenotazioni che va da un +15% a +200% a seconda delle regioni. In Friuli Venezia Giulia abbiamo registrato un +6.000%”. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo al Tg5 sottolineando che si sta procedendo con 500mila vaccinazioni al giorno. “La macchina viaggia al 100%”.

“Ora avremo un altro vaccino a disposizione per i giovani. Vaccinarsi è importante per ridurre la circolazione del virus ma anche per tornare a scuola in presenza, un elemento importantissimo per la vita sociale dei ragazzi”.