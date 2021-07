Giustizia, fiducia sulla riforma: M5S valuta dimissioni

L’ipotesi di dimissioni dei ministri M5s dal governo Draghi se non ci saranno ‘miglioramenti’ alla riforma della giustizia, “è da valutare insieme a Giuseppe Conte”, dice la ministra alle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, intervenendo alla trasmissione televisiva Agorà Estate. Alla domanda se sia a rischio l’appoggio dei Cinque Stella al governo, Dadone afferma: “Dipende da quale sarà l’apertura sulle modifiche tecniche. L’obiettivo di tutti non è certo garantire le impunità in certi casi, ma velocizzare i processi. Il tema della prescrizione così come è impostato non raggiunge l’obiettivo. Ci aspettiamo una discussione costruttiva, vedremo le decisioni da prendere”.

Nei giorni scorsi i magistrati antimafia avevano lanciato l’allarme sulla prescrizione e avevano chiesto delle modifiche al testo della riforma: “Improcedibili il 50% dei processi per reati gravi” aveva detto il procuratore antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri.