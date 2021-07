Il presidente Mattarella compie 80 anni

Numerosi messaggi di auguri dal mondo della politica per il compleanno del capo dello Stato Sergio Mattarella

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, compie oggi 80 anni e tutta Italia lo omaggia. Il primo messaggio a giungere al Quirinale è stato un video, ideato dal comune di Firenze, in cui Roberto Mancini e Gianni Morandi, Stefano Accorsi e Paolo Fresu, Irene Grandi e Bebe Vio, Nicole Orlando e Fiona May, Piefrancesco Favino, Giorgio Panariello e molti altri fanno, ognuno a suo modo, gli auguri al Presidente. Lo scorso anno furono talmente tanti i cittadini a inviare via social un augurio che Mattarella rispose personalmente, sempre sui profili del Quirinale.

Anche il mondo della politica omaggia il capo dello Stato: La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, gli scrive una lettera nella quale gli esprime i suoi “più sinceri auguri di buon compleanno” definendo “una risorsa preziosa” i suoi “appelli all’unità” lanciati soprattutto in questo periodo di emergenza e “uno sprone per tutti noi” la “fiducia” di Mattarella “nell’Italia” e “nelle sue energie”. Dai partiti una valanga di attestati di stima e di auguri. Tra gli altri, quelli di Giuseppe Moles, Piero Fassino, Ettore Rosato, Simona Malpezzi, Roberto Occhiuto, Deborah Bergamini, Emanuele Fiano.