Intera famiglia muore sterminata dal Covid

Un’intera famiglia di Torre del Greco, in provincia di Napoli, è morta dopo che i componenti del nucleo familiare sono risultati positivi al Coronavirus. Padre, madre e figlia, tutti non vaccinati, sono morti nel giro di otto giorni. Anche il secondo figlio della coppia, che non sa ancora della morte dei genitori e della sorella, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

In otto giorno tre dei quattro familiari sono morti. Nessuno di loro aveva fatto il vaccino. A perdere la vita sono stati un uomo di 89 anni, la moglie di 85 e la figlia di 58 anni.

I tre, residenti nella zona periferica di Torre del Greco, erano stati ricoverati al Covid hospital di Boscotrecase. La prima ad andarsene, l’8 luglio scorso, è stata la più giovane: 58 anni. Poche ore dopo il virus si è portato via il padre della donna, 89 anni. Mentre la madre, 85 anni, è morta il 16 luglio. Restano critiche, invece, le condizioni dell’altro figlio tuttora ricoverato.