Investita durante festeggiamenti di Euro 2020: motociclista identificato

PALERMO – È stato identificato e denunciato il motociclista, un sedicenne, che ha investito una ragazza di 19 anni che attraversava la strada in via Roma, a Palermo, durante i festeggiamenti seguiti alla vittoria dell’Italia nella finale degli Europei di calcio. Fondamentali per l’Infortunistica sono state le immagini di alcune telecamere e il contributo di un testimone che ha scattato una foto.

Il sedicenne, che viaggiava con un altro ragazzo, è sprovvisto di patente. I vigili hanno avviato le indagini e in poco più di dieci giorni sono risaliti all’identità del responsabile, convocato in caserma insieme ai genitori. In quell’occasione il sedicenne avrebbe ammesso le proprie responsabilità, sostenendo di essere scappato per timore che qualcuno potesse aggredirlo, e di non conoscere il giovane che si trovava sullo scooter insieme a lui. Nonostante la caduta e le ferite riportate a braccia e gambe avrebbe preferito non andare in ospedale per via del Covid.