Miccichè: “Rischiamo di arrivare ad avere il chip” VIDEO

PALERMO – È stata inaugurata, a Palazzo Reale, l’Itinerario Archeologico di Palazzo Reale, denominato dalla Fondazione Federico II “Radici Ritrovate”. Già i primi biglietti sono stati venduti venduti e i visitatori sono impazienti di scoprire una grande novità.

A presentalo il presidente della Fondazione Federico II e dell’Ars Gianfranco Miccichè, che si è soffermato anche ul green pass e sulla richiesta del Generale Figliuolo di censire chi non è vaccinato.

“Io parlo del Palazzo – ha dichiarato Miccichè -, la richiesta del Generale Figliuolo mi pare curiosa. Bisogna vedere se è vera o no. Mi sono abituato, per quello che dite su di me, che quando le cose le dite è meglio verificarle, perché non sempre sono vere. Quando i giornali scrivono le cose, forse, qualche verifica fa fatta. Che ci sia stata questa frase o questa volontà del Generale Figluiolo di censire tutti i non vaccinati credo che non sia vero. Per cui, prima di fare qualche commento vorrei verificare”.

Dal 6 agosto per entrare in alcuni luoghi sarà necessario il green pass, cosa che Miccichè etichetta come “rottura”. “È un altro peso enorme sulla nostra vita, ma d’altro canto qui viene detto che ci mettono il chip. Io ricordo, quando guardavo i film di fantascienza da ragazzo e pensavo ‘figurati se arriveremo mai a questo’ ogni tanto dicevano che i film di fantascienza erano esagerati, ma qui rischiamo di arrivarci e spero veramente di no. Il giorno in cui cammineremo tutti con i chip per dimostrare di non avere malattie o passare sotto dei metal detector che ci dicono se possiamo passare o meno, questo vorrebbe dire che il mondo è esploso. A quel punto meglio distruggerlo e farne uno nuovo. L’arrivo al chip spero non avvenga mai”.