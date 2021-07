Minaccia il fratello per comprare droga, arrestata

La donna, una tossicodipendente di origini libiche, ha usato un coltello per estorcergli denaro.

CATANIA – I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina hanno denunciato una ventunenne di origini libiche ritenuta responsabile di atti persecutori ed estorsione. Nel tardo pomeriggio di ieri i militari sono intervenuti in un’abitazione di via Messina a seguito della richiesta telefonica di un uomo di 26 anni nato in Marocco che ha denunciato aggressioni da parte della sorella, con cui convive e con problemi di tossicodipendenza.

I militari hanno trovato il giovane che, si legge in un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri di Catania, era “visibilmente scosso e dispiaciuto per la situazione”, e che ha raccontato la vicenda di cui è vittima.

Il racconto

In particolare la sorella, che ha già avuto in precedenza comportamenti simili con la madre, gli ha chiesto più volte soldi per l’acquisto di crack, di cui di solito si riforniva nella zona del quartiere di San Cristoforo.

Le scarse risorse economiche del ragazzo non gli consentivano di soddisfare le continue e quotidiane necessità di dosi di droga della sorella, che lo picchiava mentre lui, passivamente, non reagiva cercando di schivare i colpi.

Assalto con coltello

La situazione è degenerata nel tempo fino e la ragazza, due notti fa, ha telefonato al fratello, che in quel momento stava lavorando in una rivendita di frutta e verdura, e ha preteso e ottenuto che l’accompagnasse per acquistare la droga. Dopo qualche ora, intorno alle undici del mattino dopo, la ragazza era già tornata a uno stato di astinenza che l’ha nuovamente portata ad aggredire il fratello.

Ha così ingaggiato una lotta, ma nel parapiglia delle bottiglie di birra sono finite a terra trasformandosi in un’arma impropria. La ragazza si è armata di un coccio di vetro e ha assalito il fratello, che a quel punto l’ha colpita con un pugno alla testa. Subito dopo la ragazza si è armata di un coltello in cucina e ha rincorso il fratello, il quale, barricandosi in una stanza, ha chiamato i Carabinieri e ha provocato la fuga dall’abitazione della sorella.