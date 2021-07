Palermo, arriva l’app ufficiale del club rosanero

PALERMO – Anche il Palermo, come i top club di tutto il mondo, ha adesso la sua app per smartphone. Non una semplice applicazione ma un vero e proprio canale media tutto nuovo, con contenuti esclusivi o in anteprima rispetto a tutti gli altri canali ufficiali, una WebTv nativa con video pensati ad hoc, un ambiente interattivo per partecipare virtualmente alle partite della squadra, oltre a una fun area con giochi e sondaggi sempre nuovi ogni settimana. Ma soprattutto, un’intera piattaforma di engagement in cui ogni utente potrà accumulare punti per ogni interazione e convertirli in premi speciali, tra gadget ufficiali del Palermo ed esperienze esclusive.

È tutto questo e molto di più la nuova app ufficiale del Palermo, che è stata completamente costruita sulle esigenze della squadra rosanero, personalizzando funzioni, menù e struttura, grazie a un team internazionale tra Parigi e Milano, in collaborazione con Infront, partner marketing del club, e con il supporto tecnologico di Bfan Sports. Al centro del nuovo media rosanero c’è l’esperienza del tifoso: grazie a una ricca area riservata all’interno dell’app, sarà adesso possibile seguire passo dopo passo il cammino del Palermo lungo il campionato, con statistiche e cronache live delle partite, ma anche condividere i propri contenuti, commenti e foto in tempo reale, come in un enorme salotto virtuale con migliaia di persone.

L’app svelerà in anteprima le formazioni ufficiali e fornirà istantaneamente tutte le informazioni per raggiungere i luoghi dei match, o le istruzioni per trovare il broadcaster che trasmette la diretta; aiuterà i tifosi a tenere sempre a portata di mano il calendario degli appuntamenti da integrare con i propri calendari digitali e inviterà a prevedere il risultato delle partite, giocando a indovinare lo score finale e votando il miglior giocatore.

L’app del Palermo sarà una fedele compagna di viaggio di ogni tifoso rosanero anche quando non ci sono le partite: ogni settimana si potranno trovare nuove sfide e contenuti con cui interagire per aumentare il proprio punteggio e raggiungere gli obiettivi più ambiti: oltre ai premi fisici (il merchandising ufficiale, i gadget, gli oggetti da collezione) si potrà infatti scambiare i punti raccolti con esperienze esclusive: ad esempio prendere un caffè da soli con il proprio giocatore preferito, sfidare un calciatore del Palermo ai videogames su Twitch in presenza o a distanza, visitare il Palermo Museum con un percorso speciale, guardare la partita in tribuna d’onore o visitare gli spogliatoi e le aree normalmente chiuse al pubblico (quando le norme di sicurezza lo permetteranno). Accumulando i punti si potrà scalare la classifica dei fan, salire di livello e accedere ad alcune promozioni flash esclusive riservate solo ai supporters più affezionati.

L’app inoltre aiuterà a monitorare i canali social ufficiali del Palermo raggruppando in un unico ambiente tutti i flussi per non perdersi neanche un aggiornamento e sarà un canale diretto di accesso allo store digitale ufficiale, per scoprire prima di tutti le novità in assortimento e ottenere un cashback in punti dopo ogni acquisto allo store fisico al Barbera. Anche le aziende potranno diventare protagoniste del mondo rosanero grazie a un meccanismo di brandizzazione dei contenuti esclusivi e premi messi a disposizione dagli sponsor.

Con il passare dei giorni, saranno rilasciate versioni sempre più aggiornate per garantire un’esperienza d’utilizzo completo e integrare funzioni sempre nuove. L’app è disponibile su Play Store di Google e su Apple Store.