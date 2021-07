Palermo, il nuovo acquisto Fella arriva in ritiro

Continua il ritiro estivo pre campionato del Palermo. A San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, la squadra rosanero guidata da Giacomo Filippi sta svolgendo doppie sedute di allenamento per preparare al meglio la stagione 2021/2022 di Serie C.

Intanto, il direttore sportivo del club siciliano Renzo Castagnini è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Lega Pro. Tre gli arrivi ufficiali in rosanero fino a questo momento: Maxime Giron, Alessio Buttaro e Samuele Massolo. Nella giornata odierna, però, potrebbe aggiungersi un altro nome alla lista dei nuovi arrivi.

Il Palermo, infatti, ha pubblicato, attraverso i propri canali social, uno scatto che mostra il presidente del Palermo Dario Mirri che accoglie, proprio nella località campana sede del ritiro, il calciatore Giuseppe Fella. L’attaccante della Salernitana classe 1993, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Avellino, sarà dunque un nuovo giocatore del Palermo.