Palermo Ladies Open, in campo Bronzetti per i quarti di finale

PALERMO – Il programma dei quarti avrà inizio alle 16 con il match tra la francese Dodin, testa di serie n. 6 del torneo, e la romena Cristian, poi la serba Danilovic affronterà la vincente dell’ultimo incontro di questa sera tra la cinese Zhang e l’americana, Di Lorenzo, quindi sarà la volta di Lucia Bronzetti che se la vedrà con la qualificata romena, Ruse (reduce dalla vittoria al WTA di Amburgo. Chiuderà il programma, la partita Collins-Sharma.

QUARTI DI FINALE SINGOLARE

CENTRE COURT starts at 04:00 PM

[6] O. Dodin (FRA) vs J. Cristian (ROU)

[WC] [4] S. Zhang (CHN) OR F. Di Lorenzo (USA) vs O. Danilovic (SRB)

[WC] L. Bronzetti (ITA) vs [Q] E. Ruse (ROU)

[1] D. Collins (USA) vs [7] A. Sharma (AUS)

COURT 6 starts at 05:00 PM

Not Before 5:00 PM – After suitable rest [1] E. Hozumi (JPN) / S. Zhang (CHN) vs [WC] M. Paoletti (ITA) / L. Pigato (ITA)

To be confirmed – Not Before 5:00 PM – Possible day change O. Danilovic (SRB) / E. Ruse (ROU) OR [4] E. Routliffe (NZL) / K. Zimmermann (BEL) vs A. Panova (RUS) / J. Wachaczyk (GER)