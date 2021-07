Palermo, lavoro sulla fase offensiva in ritiro

CALCIO - SERIE C

Quinto giorno di ritiro per il Palermo a San Gregorio Magno

Quinto giorno di ritiro per il Palermo a San Gregorio Magno. In mattinata i rosanero, dopo la consueta attivazione, hanno svolto lavoro isoinerziale con i prof. Nastasi e Petrucci. A seguire esercitazione tecnica per controllo e attacco dello spazio.

Nicola Valente ha proseguito il proprio lavoro individuale. A parte, Crivello, Saraniti e Somma. Nel pomeriggio, attivazione tecnica per rifinitura e finalizzazione, lavoro 1 contro 1 e infine partitella 9 contro 9.

Domani è prevista una doppia sessione di allenamento. Alle 14 l’attaccante Edoardo Soleri interverrà in conferenza stampa. Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati potranno accedere alla piattaforma Zoom dalle ore 13:50 per partecipare alla conferenza.