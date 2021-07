Razza: “Sui vaccini abbiamo invertito la tendenza”

PALERMO – “Si moltiplicano le iniziative che il sistema sanitario regionale organizza con i sindaci e le amministrazioni locali per favorire la campagna vaccinale di prossimità. Ringrazio i direttori generali e i commissari da me nominati, anche perché la crescita dei primi vaccinati dopo l’ordinanza del presidente Musumeci è stata davvero significativa. Ci aspettiamo ancora molto dai prossimi giorni”. Lo dice in una nota l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, secondo cui è stata “invertita la tendenza in sinergia con gli enti locali”.