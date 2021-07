Ricercato da otto anni, si nascondeva in un B&B: arrestato

CATANIA – I Carabinieri di Randazzo e di Linguaglossa hanno arrestato il quarantanovenne cittadino polacco Tomasz Marcin BRZOZA.

Un militare del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo ha messo fine alla latitanza dell’uomo, che dal 15 maggio del 2013 risultava da ricercare a seguito di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Bologna. Il militare, in quel momento a Linguaglossa, aveva notato quell’uomo ed era certo d’averlo visto in una nota di ricerca di catturandi.

Appena giunto il riscontro documentale sull’identità di quell’uomo, che insieme a moglie e amici stava soggiornando in un bed&breakfast locale, il carabiniere è partito con i colleghi posizionandosi nei pressi della struttura ricettiva e aspettando il suo rientro.

Il catturando non si è fatto attendere molto e sorpreso da tanto clamore non riusciva a capacitarsi che, per quel furto commesso a Bologna nel lontano 2007, di lì a poco sarebbe finito nel carcere di Enna per scontare gli 8 mesi di pena.