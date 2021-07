Scuola, Sileri: “Difficile una ripartenza in presenza a settembre”

ROMA – “Se sono preoccupato per settembre? È una grande sfida, bisogna capire quanti italiani saranno vaccinati in quel momento. I contagi non avvengono a scuola, ma sui mezzi pubblici: è difficile ricominciare in presenza a settembre, sarà un processo graduale”. Così il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri su Radio Capital. “Il Green pass per docenti non credo che si farà, per ora andiamo avanti con la vaccinazione. Al momento l’obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro non serve, ma è una misura che potrebbe essere considerata, condivisa ed eventualmente applicata in caso di mutato scenario epidemiologico ed in base all’andamento della campagna vaccinale, che al momento sta andando molto bene”.

“Non ho dubbi che gli onorevoli dovrebbero essere tutti vaccinati, ma il Parlamento è un luogo di lavoro, come tale non ha obbligo di green pass. Non metterei obbligo vaccinale nelle aziende – ha proseguito Sileri -. Se dovessero salire i contagi a dismisura bisognerebbe pensare a strumenti che incentivino la vaccinazione, non l’obbligo”. Sileri ha poi sottolineato che “Salvini non è un no vax, ha invitato alla prudenza. In questi tempi è facile ricadere in contenitori, bisogna stare invece attenti”. Quanto alle discoteche, invece, “potrebbero riaprire in sicurezza, a capienza ridotta e con i giusti controlli”.