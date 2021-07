Tokyo 2020, si parte tra la paura: scoperti altri 19 positivi

A poche ore dall’apertura dei Giochi di Tokyo si registrano altri 19 positivi al Covid e 3 sono atleti residenti nel Villaggio Olimpico. Lo fa sapere il comitato organizzatore precisando che 3 sono atleti provenienti dall’estero che ora saranno in isolamento per 14 giorni, mentre fra gli altri 16 ci sono 3 membri dei servizi in appalto e 3 dei mass media.

Oggi, con un anno di ritardo, ci sarà la cerimonia ufficiale di apertura delle Olimpiadi davanti all’imperatore Naruhito e alla presenza di alcuni capi di Stato come Macron. La trentaduesima edizione dei Giochi sarà senza pubblico e con distanziamento al villaggio degli atleti. Le competizioni si svolgeranno fino al 9 agosto e in gara ci saranno 11mila atleti. La 23enne atleta russa di tiro con l’arco, Svetlana Gomboeva, è svenuta per il troppo caldo.

Intanto il Cio, il comitato organizzatore dei Giochi, ha dato l’ok alla capitana della nazionale tedesca di hockey su prato, Nike Lorenz, a indossare la fascia arcobaleno, simbolo del movimento LGBT.