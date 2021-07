Accoltella un collega durante il turno di lavoro, arrestato

I carabinieri hanno eseguito a Furnari, in provincia di Messina, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di 27 anni, S.V. le sue iniziali, per tentato omicidio e porto abusivo di coltello.

L’uomo ha avuto un diverbio all’interno un lido balneare a Furnari con un’altra persona mentre lavoravano. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il giovane tratto in arresto questa mattina, ha colpito con un coltello la vittima causandogli una ferita alla spalla sinistra. Dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza è emersa la ricostruzione della dinamica del ferimento.