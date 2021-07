In migliaia si sono riversati in strada. La polizia a cavallo è stata costretta ad intervenire

Gli australiani non accettano il lockdown e scendono in strada. In migliaia, nelle più grandi città dell’Australia, si sono ribellati al lockdown.

A Sydney un gruppo di persone ha caricato gli agenti a cavallo lanciando vasi e bottiglie, a Melbourne, invece, migliaia di manifestanti hanno affollato le strade dopo essersi radunati davanti al parlamento statale nel primo pomeriggio.