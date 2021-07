Bellini, un “dono” agli abbonati e agevolazioni ai turisti

Il Teatro Massimo Bellini offre una promozione a tutti gli abbonati, che avranno diritto all’ingresso gratuito ad una serie di eventi di grande rilievo presentando il proprio abbonamento presso il botteghino, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Un premio fedeltà in attesa di recuperare i titoli della stagione interrotta a causa del virus. L’agevolazione è valida a cominciare dai primi due appuntamenti del Bellinfest, promosso dalla Regione Siciliana e che ha nell’ente lirico etneo il principale ente attuatore: ossia il concerto del 6 agosto con il soprano Lisette Oropesa alla Villa Bellini di Catania e le due recite dell’opera Rigoletto con Placido Domingo sul podio e Leo Nucci protagonista e regista, programmate l’11 e 13 agosto al Teatro Antico di Taormina. Ingresso gratuito per gli abbonati anche per i primi tre concerti della rassegna estiva del Teatro intitolata “Bellezza Belcanto Bellini”, ovvero Carmina Burana e Symphonic Beatles, rispettivamente stasera e il 31 luglio alla Villa Bellini di Catania, e “Le stelle dello swing” con la HJO Orchestra il 10 agosto a Taormina.

Agevolazioni anche per i turisti in vacanza nell’isola: in occasione dei citati spettacoli del 6 agosto a Catania, e del 10, 11 e 13 agosto a Taormina, l’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo offre una speciale promozione che prevede la concessione di un ingresso omaggio per ogni biglietto acquistato. Per ottenere la gratuità basterà esibire il voucher della prenotazione alberghiera o, in alternativa, un’attestazione rilasciata dalla struttura ricettiva presso la quale il turista soggiorna, direttamente al botteghino (con esclusione dunque delle prenotazioni online).