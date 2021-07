Caltagirone, crescono i contagi: folla per i fuochi di San Giacomo

Oltre 70 positivi in 10 giorni. Si cercano le varianti. Ieri sera assembramenti in alcune zone panoramiche della città di Sturzo.

CALTAGIRONE – Crescono i contagi anche a Caltagirone. Soprattutto tra i giovani. E purtroppo, visto quello che è accaduto ieri sera durante i festeggiamenti di San Giacomo, le previsioni non sono confortanti.

Giardino pubblico chiuso

Tradizionalmente le celebrazioni esordiscono al giardino pubblico, ma per ragioni di sicurezza Covi è stato chiuso. L’effetto è stato che diverse zone panoramiche della città della ceramica sono state letteralmente prese d’assalto per assistere ai fuochi.

La folla sulla scala di Caltagirone

Nella famosa Scala Maria del Monte si sono riversate moltissime persone e purtroppo sono state segnalate diversa gente senza dispositivi di protezione. E poter contenere i comportamenti non è stato semplici nonostante i controlli, che però si sono rivelati insufficienti. Alcune volte fa la differenza il senso di responsabilità di ognuno.

I dati Covid

I dati fotografano un aumento di positivi nel distretto di Caltagirone e Palagonia che comprende 15 comuni. Da lunedì ad oggi sono stati processati oltre 300 tamponi con quasi 50 test positivi. Negli ultimi dieci giorni sono 74 i positivi rilevati a fronte di 600 tamponi. E, da fonti di LiveSiicilia, risulta che una larga percentuale dei contagiati sono giovani. E purtroppo alcuni hanno sintomi. Prima i ragazzi contraevano il virus ma erano asintomatici. La situazione in queste settimane si è leggermente modificata. Da questa mattina sono in corso gli esami di sequenziamento per individuare le varianti.