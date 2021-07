Cantiere Popolare, Italia Viva e Udc pronti all’operazione “grande centro”

PALERMO – L’operazione del grande centro prende corpo. Il segretario regionali di Cantiere Popolare (Massimo Dell’Utri), Italia Viva (Davide Faraone) e Udc (Decio Terrana) si sono riuniti stamattina a Palermo per puntellare il progetto centrista e assestare l’asse popolare-liberale – riformista.

Il primo, fanno sapere, di una serie di interlocuzioni che si svolgeranno nei prossimi giorni per costruire un progetto di governo per la Regione e per la città di Palermo.

Un’operazione che vedrebbe la formazione renziana, nei fatti, sempre più distante dal blocco del centrosinistra. Dicono i bene informati con il benestare di Matteo Renzi. La presenza di Farone, in tal senso, sarebbe una sorta di cartina al tornasole.