In 300 sorpresi a ballare senza mascherina, chiuso un lido

Multa e interdizione per 5 giorni per uno stabilimento balneare che aveva organizzato una serata danzante non autorizzata

Uno stabilimento balneare di Isola delle femmine, nel Palermitano, è stato chiuso per 5 giorni dopo che la polizia ha sorpreso circa 300 persone ballare, assembrate su una piattaforma di circa 100 mq, senza mascherine e ben oltre l’orario di chiusura dei locali previsto da un’ordinanza del 21 giugno del sindaco di Isola delle Femmine.

I poliziotti del commissariato “Mondello” hanno ritenuto di spostare la loro attenzione su Isola delle Femmine e Capaci dopo avere registrato una tendenza dei giovani palermitani a convergere e “migrare” in questi luoghi, ritenendoli forse meno controllati di Mondello.

Il blitz è stato preceduto da una paziente attività di osservazione nel corso della quale è stato registrato che i gestori del locale abbassassero il volume della musica ad ogni passaggio di altre pattuglie delle forze dell’ordine lungo le adiacenze della struttura.

Nel corso della serata i poliziotti sono intervenuti ed hanno verificato che i giovani assembrati erano intenti a ballare al ritmo di una musica assordante gestita da un Dj che utilizzava un’attrezzatura professionale per la diffusione sonora ad alto volume.

Inoltre, nessun prodotto per l’igiene delle mani era disponibile e visibile all’ingresso del locale ed in prossimità dei servizi igienici, nessuna adeguata informazione era disponibile sulle misure da adottare in relazione al contenimento della diffusione e contagio da Covid-19, l’ingresso era libero al pubblico senza pagamento ticket (e quindi dei relativi diritti Siae) e con consumazione facoltativa.

Per quanto constatato dai poliziotti del commissariato “Mondello” è stata sequestrata in via preventiva la pedana e l’intera area dello stabilimento utilizzata per ballare, disponendo la chiusura provvisoria delle attività accessorie alla balneazione per 5 giorni.

Infine, è stata applicata una ulteriore sanzione amministrativa connessa alla inosservanza della predetta ordinanza del sindaco di Isola delle Femmine che prevede la chiusura degli esercizi pubblici entro l’una di notte.