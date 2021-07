La rabbia contro il green pass: in piazza senza mascherina VIDEO

CATANIA – Alla fine ci sono anche gli insulti ai giornalisti, denominati giornalai. “Diranno che la manifestazione è stata un flop, invece noi siamo in tanti e siamo pronti ad andare a Roma per difendere la nostra libertà”, urla uno dei partecipanti alla protesta contro il green pass.

Sono in tanti, oggi pomeriggio, in piazza Duomo a Catania. Tranne qualche eccezione, la maggiorparte è rigorosamente “senza mascherina”. Da sotto “il liotru” (l’elefante ndr) si susseguono le urla contro quella che è denominata una “dittatura sanitaria”.

Tra gli organizzatori Pietro Crisafulli, coordinatore e fondatore dell’associazione Sicilia Risvegli. Questa è “una grande ed importante battaglia, per il bene dei nostri figli, nipoti e le nuove generazioni”, dice. Negli annunci social di questi giorni della manifestazione si legge che la protesta è contro “la truffa covid”.

La certificazione verde è denominata “il passaporto schiavitù”. Tra i cartelloni le scritte “freedom” e “il popolo è libero”. L’obbligatorietà del green pass è vista come una privazione della libertà. “Mi faccio portavoce di alcune mamme – dice un altro manifestante – i bambini dovete lasciarli in pace, non si può obbligare a vaccinarli”. Da popolo dei no vax, a popolo dei no green pass. “Ci vogliono togliere la capacità di pensiero. Ma noi vinceremo contro il sistema e contro l’informazione di regime”.