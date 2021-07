Lampedusa, 300 migranti dall’hotspot alla nave Azzurra

AGRIGENTO – Trecento dei migranti, sbarcati negli scorsi giorni e ospiti dell’hotspot, stanno per essere imbarcati sulla nave quarantena Azzurra che è tornata in rada di Lampedusa (Ag). Per le prossime ore, non appena arriveranno gli esiti dei tamponi rapidi per lo screening anti Covid e saranno ultimate le procedure di identificazione ad opera di polizia Scientifica e Squadra Mobile, verranno imbarcati altri 150 profughi sulla nave quarantena Adriatico. A pianificare i trasferimenti è la prefettura di Agrigento che sta cercando anche altre soluzioni per alleggerire l’hotspot dove si trovano 1349 persone.

Intanto altri 4 sbarchi, con complessivi 77 tunisini, si sono registrati a Lampedusa che, dalla mezzanotte, arriva ad un totale di 18 approdi con 305 persone. Fra gli ultimi soccorsi, la Guardia costiera ha agganciato un’imbarcazione in legno di circa 6 metri con a bordo 15 tunisini, tra cui 2 donne e 8 minori. Tre i barchini che invece sono stati avvistati e bloccati fra un miglio dalla spiaggia dell’Isola dei Conigli e quasi sotto costa. Su una “carretta” c’erano 20 tunisini, fra cui 2 donne e 4 minori; sulla seconda 22 tunisini, fra cui una donna e 3 minori e sulla terza 20 tunisini, tra cui una donna. Le quattro imbarcazioni risultano essere salpate dai porti di Djerba, Sfax e Chebba.