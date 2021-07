Orlando: “Preoccupante ridurre corse all’Ippodromo”

PALERMO – Grazie alla Sipet l’Ippodromo di Palermo, dopo 3 anni e mezzo, è tornato ad ospitare le corse di trotto. Negli ultimi giorni, però, c’è stata una amara sorpresa per la società che gestisce l’Ippodromo. Il ministero delle Politiche agricole, infatti, ha ridotto da 45 a 40 le giornate di corsa.

Anche Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, ha preso una posizione contro questa decisione: “L’ippodromo di Palermo è un luogo storico che appartiene a tutta la cittadinanza e non può rimanere ostaggio di incertezze e di ritardi che ne rallentano il processo di riqualificazione dopo quasi quattro anni di chiusura a seguito di un’interdittiva antimafia. Considero preoccupante la scelta del Ministero delle Politiche Agricole di tagliare le sovvenzioni del 2021 e ridimensionare le giornate di corsa. Per questa ragione chiedo che il governo presti attenzione e s’impegni attivamente nelle forme e modalità possibili per consentire alla città di avere un ippodromo capace di tornare a splendere ed essere un punto di riferimento per gli amanti di questo sport”.