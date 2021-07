Palermo, oggi palestra ed esercitazioni tattiche

Sesto giorno di ritiro per il Palermo a San Gregorio Magno. I rosanero, divisi in due gruppi, si sono alternati in due diverse sessioni di allenamento, la mattina e il pomeriggio. La sessione mattutina è cominciata con lavoro di forza in palestra con i prof. Nastasi e Petrucci e si è conclusa con una seduta video per analizzare il lavoro svolto nei giorni scorsi.

Nel pomeriggio esercitazioni tattiche per la fase offensiva e, a concludere, partitelle a campo ridotto 5 contro 5.

Domani, dopo la seduta d’allenamento mattutina, è previsto il trasferimento a Potenza, dove i rosanero incontreranno in amichevole la squadra di casa, alle 19 allo stadio Alfredo Viviani. Subito dopo la partita il mister Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa. Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati potranno accedere alla piattaforma Zoom dopo la fine del match.