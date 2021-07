Tokyo 2020, atleti azzurri in quarantena. Il Coni: “Gareggeranno”

Sei atleti italiani sono in quarantena al villaggio olimpico di Tokyo dopo essere entrati in contatto con un positivo. I sei atleti azzurri (ai quali si aggiungono anche sette dirigenti) continuano ad allenarsi secondo il protocollo stabilito per gli olimpionici in quarantena e la loro situazione non pregiudica la partecipazione alle gare.

Il Coni spiega che è stato “subito chiarito che tale posizione di ‘close contact’ non impatta sulla partecipazione ai Giochi di questi atleti” e sottolinea anche che “si sta adoperando ai massimi livelli per garantire alle atlete e agli atleti, sfortunatamente coinvolti in questo disagio non causato dai loro comportamenti, le migliori condizioni, anche psicologiche, per superare rapidamente e senza aggravi questo particolare momento di difficoltà”.

La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, si è detta “Sicura che questi atleti gareggeranno”.

Intanto ieri c’è stata la cerimonia di apertura dei Giochi, rigorosamente senza pubblico per la prima volta nella storia delle Olimpiadi.