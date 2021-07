Vaccini, impennata delle prenotazioni: in bilico green pass per i docenti

Colpo di coda della campagna vaccinale in Italia. Nelle ultime ore, dopo l’annuncio sull’obbligo del gran pass, c’è stata una forte impennata delle prenotazioni.

L’incremento più forte l’hanno registrato Regioni come Lazio, Piemonte, Veneto e Lombardia. L’aumento varia dal 15% al 200%, così come annunciato dal commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo. Una grossa fetta degli italiani sopra i 50 anni, quasi 5 milioni, non si sono ancora vaccinati.

Adesso in bilico c’è il green pass obbligatorio per i professori e da settembre si potrebbe rischiare la dal.