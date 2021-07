Negativo e positivo: l’odissea Covid dalla Tunisia a Palermo

PALERMO– E’ sbarcato in aeroporto a Palermo, convinto, referto alla mano, di essersi messo il virus alle spalle e poi ha scoperto di essere ancora positivo. E’ l’ultima puntata dell’odissea di un siciliano tornato dalla Tunisia, dove ha rischiato di morire per Covid. Si è salvato, per fortuna e per l’affetto di chi lo ha circondato, combattendo per lui, ha riabbracciato i suoi familiari, dopo avere viaggiato su un volo di linea grazie a un tampone molecolare negativo. Poi la scoperta choc della positività che ha gettato in un comprensibile sconforto i protagonisti della storia che erano sicuri, proprio per via del tampone e dell’attenzione, che non ci sarebbero stati ulteriori problemi.

Parliamo d una storia di malattia, di smarrimento umano, di fragilità e speranza, con un epilogo inatteso. Che racconta, anche, tanta generosità intorno alla vicenda di un giovane siciliano che lavora in Tunisia, senza possibilità di vaccinarsi, e si ammala di Coronavirus. Ai primi di luglio i sintomi e il tampone positivo. La paura cresce: negli ospedali non c’è ossigeno, le persone muoiono. La saturazione scende, l’uomo riesce a ricoverarsi, a pagamento, in una clinica privata, si rischia perfino l’intubazione, prima del miglioramento.

Nel frattempo, si prendono contatti con l’Italia per organizzare il ritorno. Nascono intoppi e problemi. L’ospedale ‘Cervello’ di Palermo si dichiara a disposizione, con tutte le cautele possibili. Si mette a punto un volo privato, sempre a pagamento. Qualche giorno fa il tampone molecolare si negativizza e sembra tutto a posto, le condizioni del paziente sono buone. Viene organizzato il ritorno su un aereo civile di linea, per il rimpatrio a Palermo. L’ospedale chiede e riceve una copia del test negativo.

L’uomo viaggia con prudenza e con tutte le precauzioni, è assistito e arriva al ‘Falcone Borsellino’. Qui la scoperta: è ancora positivo. Poi, il trasferimento al ‘Cervello’. Ora, tutti i suoi contatti saranno tracciati.