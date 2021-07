Covid, Focolai a Stromboli e Salina: turisti in quarantena DATI

STROMBOLI (ME) – Paura e preoccupazione per il turismo alle Eolie a causa di 7 milanesi che avevano affittato una casa nei dintorni di Piscita’, spiaggia dell’isola di Stromboli, e sono risultati positivi al tampone. L’Usca locale ha immediatamente avviato le procedure per il contact tracing nei confronti delle persone venute a contatto con i turisti, che a quanto pare sono tante.

Chiusure

E’ stato anche chiuso in via precauzionale un locale che avevano frequentato perche’ tre impiegati sono risultati positivi, nonostante fossero vaccinati e portassero la mascherina. Uno dei milanesi si e’ sentito male e cosi’ sono scattate le verifiche per il resto della comitiva e la quarantena per tutti.

Salina

Risultano una decina di positivi anche a Salina: anche in questo caso immediata quarantena e tracciamento dei contatti. Nelle altre isole la situazione invece sembra sotto controllo, ma si teme per i prossimi giorni dato l’alto flusso di arrivi che promette una stagione iper affollata.